Алексей Владимирович
мужской, родился 1975
ОтецМарыкин Владимир Иванович08.09.1950 г.р.
МатьМарыкина (Банная) Наталья Вячеславовна11.05.1950 г.р.
Супруги
Марыкина (Сперанская) Светлана Николаевна16.06.1975 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Бракосочетание
09.01.1998
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.10.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марыкина (Сперанская) Светлана Николаевна
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марыкина (Сперанская) Светлана Николаевна
Тейково, Тейково, Ивановская область