Марыкина (Горшкова) Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марыкина (Горшкова) Полина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.?

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Иван Иванович

Мать: Горшкова ?

Рождение ребёнка
08.09.1950

Сын: Марыкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Марыкин Иван Федорович

Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.06.?

Сын: Марыкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Марыкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марыкин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Марыкин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рогнедино, Брянская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марыкин Иван Федорович

Смерть
07.09.?
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