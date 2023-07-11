Марыкина (Горшкова) Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.?
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Иван Иванович
Мать: Горшкова ?
Рождение ребёнка
08.09.1950
Сын: Марыкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Марыкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.06.?
Сын: Марыкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Марыкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марыкин Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Рогнедино, Брянская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.?