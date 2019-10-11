Марыкин Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марыкин Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марыкин Иван Федорович

Мать: Марыкина Полина Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марыкина Любовь Степановна

Рождение ребёнка
12.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марыкина Любовь Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марыкина Любовь Степановна

Место жительства
Неизвестно
Артем, Артемовский, Приморский край
г. Артем, Приморский край
Смерть
11.10.2019
Артем, Артемовский, Приморский край
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