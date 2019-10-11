Марыкин Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.10.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марыкин Иван Федорович
Мать: Марыкина Полина Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марыкина Любовь Степановна
Рождение ребёнка
12.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марыкина Любовь Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Артем, Приморский край
Смерть
11.10.2019