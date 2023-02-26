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Афанасий Зиновиев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.07.1809

Дата смерти

16.01.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1809

Отец: Зиновий Данилов

Мать: Матрона Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Егор Афанасиев

Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1834

Сын: Елизар Афанасиев

Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1837

Дочь: Евдокия Афанасиева

Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)

Рождение ребёнка
12.09.1843

Сын: Корнилий Афанасиев

Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Егор (Георгий) Афанасьев

Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
16.01.1859
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

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