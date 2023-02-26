Афанасий Зиновиев
Место рождения
Дата рождения04.07.1809
Дата смерти16.01.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1809
Отец: Зиновий Данилов
Мать: Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Егор Афанасиев
Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)
Рождение ребёнка
30.07.1834
Сын: Елизар Афанасиев
Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)
Рождение ребёнка
04.08.1837
Дочь: Евдокия Афанасиева
Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)
Рождение ребёнка
12.09.1843
Сын: Корнилий Афанасиев
Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)
Рождение ребёнка
До 1855
Мать ребёнка: Мавра (Сергеева)
Смерть
16.01.1859