Матрона Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1799

Сын: Еремей Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Данилов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1801

Сын: Ануфрий Зиновиев

Отец ребёнка: Зиновий Данилов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1806

Дочь: Евдокия Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Данилов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1809

Сын: Афанасий Зиновиев

Отец ребёнка: Зиновий Данилов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1809

Сын: Сергей Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Данилов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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