Матрона Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1799
Сын: Еремей Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
12.06.1801
Сын: Ануфрий Зиновиев
Отец ребёнка: Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
05.03.1806
Дочь: Евдокия Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
04.07.1809
Сын: Афанасий Зиновиев
Отец ребёнка: Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
04.07.1809
Сын: Сергей Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Данилов
Смерть
Неизвестно