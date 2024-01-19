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Зиновий Данилов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

16.07.1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1799

Сын: Еремей Зиновьев

Мать ребёнка: Матрона Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1801

Сын: Ануфрий Зиновиев

Мать ребёнка: Матрона Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1806

Дочь: Евдокия Зиновьева

Мать ребёнка: Матрона Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1809

Сын: Афанасий Зиновиев

Мать ребёнка: Матрона Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1809

Сын: Сергей Зиновьев

Мать ребёнка: Матрона Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
16.07.1832
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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