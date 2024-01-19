Зиновий Данилов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти16.07.1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1799
Сын: Еремей Зиновьев
Мать ребёнка: Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
12.06.1801
Сын: Ануфрий Зиновиев
Мать ребёнка: Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
05.03.1806
Дочь: Евдокия Зиновьева
Мать ребёнка: Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
04.07.1809
Сын: Афанасий Зиновиев
Мать ребёнка: Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
04.07.1809
Сын: Сергей Зиновьев
Мать ребёнка: Матрона Сергеева
Смерть
16.07.1832