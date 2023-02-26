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Евдокия Афанасиева

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Место рождения

д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.08.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1837

Отец: Афанасий Зиновиев

Мать: Мавра (Сергеева)

д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.04.1857

Муж: Роман Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
31.08.1858

Сын: Семён Романов

Отец ребёнка: Роман Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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