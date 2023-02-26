Евдокия Афанасиева
Место рожденияд.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.08.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1837
Отец: Афанасий Зиновиев
Мать: Мавра (Сергеева)
д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.04.1857
Муж: Роман Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
31.08.1858
Сын: Семён Романов
Отец ребёнка: Роман Никифоров
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно