Мавра (Сергеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра (Сергеева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Егор Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1834

Сын: Елизар Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1837

Дочь: Евдокия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев

д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1843

Сын: Корнилий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Егор (Георгий) Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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