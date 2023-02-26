Мавра (Сергеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Егор Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев
Рождение ребёнка
30.07.1834
Сын: Елизар Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев
Рождение ребёнка
04.08.1837
Дочь: Евдокия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев
д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1843
Сын: Корнилий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев
Рождение ребёнка
До 1855
Отец ребёнка: Афанасий Зиновиев
Смерть
Неизвестно