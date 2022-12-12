Кондратий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратий Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Никита Иванов

Мать: Анна Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Софья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1823

Жена: Софья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Василий Кондратьев

Мать ребёнка: Софья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Филипп Кондратьев

Мать ребёнка: Софья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Кондратьева

Мать ребёнка: Софья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Никандр Кондратьев

Мать ребёнка: Софья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Пётр Кондратьев

Мать ребёнка: Софья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Татьяна Кондратьева

Мать ребёнка: Софья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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