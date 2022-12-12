Кондратий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Никита Иванов
Мать: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Иван Кондратьев
Мать ребёнка: Софья Алексеева
Бракосочетание
До 1823
Жена: Софья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Василий Кондратьев
Мать ребёнка: Софья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Филипп Кондратьев
Мать ребёнка: Софья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Кондратьева
Мать ребёнка: Софья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Никандр Кондратьев
Мать ребёнка: Софья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Пётр Кондратьев
Мать ребёнка: Софья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Татьяна Кондратьева
Мать ребёнка: Софья Алексеева
Смерть
Неизвестно