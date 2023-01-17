Софья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Иван Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1823

Муж: Кондратий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Василий Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Филипп Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Никандр Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Пётр Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Татьяна Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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