Софья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Иван Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
Бракосочетание
До 1823
Муж: Кондратий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Василий Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Филипп Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Никандр Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Пётр Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Татьяна Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
Смерть
Неизвестно