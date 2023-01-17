Филипп Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Кондратий Никитин
Мать: Софья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Марья Филиппова
Мать ребёнка: Агафья Алексеева
РС 1850 - 1/2 года, близнецы с сестрой Аксиньей
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Аксинья Филиппова
Мать ребёнка: Агафья Алексеева
РС 1850 - 1/2 года, близнецы с сестрой Марией
Рождение ребёнка
10.08.1861 ст.
Сын: Григорий Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Алексеева
Смерть
Неизвестно