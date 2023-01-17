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Филипп Кондратьев

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Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Кондратий Никитин

Мать: Софья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Марья Филиппова

Мать ребёнка: Агафья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
РС 1850 - 1/2 года, близнецы с сестрой Аксиньей
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Аксинья Филиппова

Мать ребёнка: Агафья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
РС 1850 - 1/2 года, близнецы с сестрой Марией
Рождение ребёнка
10.08.1861 ст.

Сын: Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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