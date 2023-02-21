Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1802 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Кондратий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Григорий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
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