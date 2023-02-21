Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Кондратий Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Григорий Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванов
Смерть
Неизвестно