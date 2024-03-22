Белозеров Василий Христофорович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Белозерова Вера Константиновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Белозеров Глеб Васильевич
Мать ребёнка: Белозерова Вера Константиновна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Белозеров Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Белозерова Вера Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно