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Белозеров Василий Христофорович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Белозеров Христофор Иванович

Мать: Белозерова Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Белозеров Кир Васильевич

Мать ребёнка: Белозерова Вера Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Белозеров Глеб Васильевич

Мать ребёнка: Белозерова Вера Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Белозеров Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Белозерова Вера Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Вера Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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