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Белозерова Александра Алексеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1859

Муж: Белозеров Христофор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Белозеров Алексей Христофорович

Отец ребёнка: Белозеров Христофор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1863 ст.

Сын: Белозеров Николай Христофорович

Отец ребёнка: Белозеров Христофор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Михаил Христофорович

Отец ребёнка: Белозеров Христофор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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