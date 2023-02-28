Белозерова Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1861
Сын: Белозеров Алексей Христофорович
Отец ребёнка: Белозеров Христофор Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1863 ст.
Сын: Белозеров Николай Христофорович
Отец ребёнка: Белозеров Христофор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Михаил Христофорович
Отец ребёнка: Белозеров Христофор Иванович
Смерть
Неизвестно