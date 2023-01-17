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Белозеров Христофор Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

29.10.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Белозеров Иван Александрович

Мать: Белозерова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1859

Жена: Белозерова Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Белозеров Алексей Христофорович

Мать ребёнка: Белозерова Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1863 ст.

Сын: Белозеров Николай Христофорович

Мать ребёнка: Белозерова Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Михаил Христофорович

Мать ребёнка: Белозерова Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.10.1880 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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