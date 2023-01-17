Белозеров Христофор Иванович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти29.10.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1861
Сын: Белозеров Алексей Христофорович
Мать ребёнка: Белозерова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
12.04.1863 ст.
Сын: Белозеров Николай Христофорович
Мать ребёнка: Белозерова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Михаил Христофорович
Мать ребёнка: Белозерова Александра Алексеевна
Смерть
29.10.1880 ст.