Белозерова (Извощикова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Извощикова) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

30.12.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
11.02.1834 ст.

Муж: Белозеров Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Белозеров Христофор Иванович

Отец ребёнка: Белозеров Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1841 ст.

Дочь: Белозерова Емилия Ивановна

Отец ребёнка: Белозеров Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1843 ст.

Дочь: Белозерова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Белозеров Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.12.1844 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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