Белозерова (Извощикова) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти30.12.1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1834 ст.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Белозеров Христофор Иванович
Отец ребёнка: Белозеров Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.05.1841 ст.
Дочь: Белозерова Емилия Ивановна
Отец ребёнка: Белозеров Иван Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1843 ст.
Дочь: Белозерова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Белозеров Иван Александрович
Смерть
30.12.1844 ст.