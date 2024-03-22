Белозерова Вера Константиновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Белозеров Василий Христофорович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Белозеров Глеб Васильевич
Отец ребёнка: Белозеров Василий Христофорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Белозеров Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Белозеров Василий Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно