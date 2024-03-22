Белозерова Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова Вера Константиновна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Белозеров Кир Васильевич

Отец ребёнка: Белозеров Василий Христофорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Белозеров Глеб Васильевич

Отец ребёнка: Белозеров Василий Христофорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Белозеров Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Белозеров Василий Христофорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Василий Христофорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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