Фон Штемпель (Ухтомская) Елизавета Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1839
Дата смерти11.01.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1839
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Фон Штемпель Анна Геннадьевна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Рождение ребёнка
30.01.1864
Сын: Фон Штемпель Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Рождение ребёнка
17.01.1865
Сын: Фон Штемпель Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Рождение ребёнка
26.08.1870
Сын: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич
Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Пещурова Инна Геннадьевна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Рождение ребёнка
05.02.1876
Сын: Фон Штемпель Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шрейер Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Елизавета Геннадьевна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1882