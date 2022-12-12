Фон Штемпель (Ухтомская) Елизавета Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Штемпель (Ухтомская) Елизавета Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1839

Дата смерти

11.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1839

Отец: Ухтомский Семён Николаевич

Мать: Ухтомская Фелисата Максимовна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Фон Штемпель Анна Геннадьевна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Фон Штемпель Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Рождение ребёнка
17.01.1865

Сын: Фон Штемпель Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Рождение ребёнка
26.08.1870

Сын: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Пещурова Инна Геннадьевна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Рождение ребёнка
05.02.1876

Сын: Фон Штемпель Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шрейер Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Елизавета Геннадьевна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Смерть
11.01.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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