Фон Штемпель Христофор Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1870
Дата смерти1916
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Штемпель Софья Христофоровна
Мать ребёнка: Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Мать ребёнка: Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна
Смерть
1916