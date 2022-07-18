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Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1870

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1870

Отец: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Мать: Фон Штемпель (Ухтомская) Елизавета Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднухова (Фон Штемпель) Екатерина Христофоровна

Мать ребёнка: Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Штемпель Софья Христофоровна

Мать ребёнка: Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Мать ребёнка: Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна

Смерть
1916

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