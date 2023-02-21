Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднухова Екатерина Христофоровна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Штемпель Софья Христофоровна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Смерть
1939
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