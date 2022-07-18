Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна
женский, родилась 1870
умерла 1939
Супруги
Фон Штемпель Христофор Геннадьевич26.08.1870 г.р.
Дети
Позднухова (Фон Штемпель) Екатерина ХристофоровнаНеизвестно г.р.
Фон Штемпель Геннадий ХристофоровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднухова (Фон Штемпель) Екатерина Христофоровна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Штемпель Софья Христофоровна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939