Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднухова Екатерина Христофоровна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Штемпель Софья Христофоровна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Штемпель Геннадий Христофорович
Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939