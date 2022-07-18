Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Штемпель (Половцева) Варвара Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1870

умерла 1939

Супруги
Фон Штемпель Христофор Геннадьевич26.08.1870 г.р.
Дети
Позднухова (Фон Штемпель) Екатерина ХристофоровнаНеизвестно г.р.
Фон Штемпель Геннадий ХристофоровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднухова (Фон Штемпель) Екатерина Христофоровна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Штемпель Софья Христофоровна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Отец ребёнка: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Штемпель Христофор Геннадьевич

Смерть
1939

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