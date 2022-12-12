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Ухтомский Семён Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1799

Дата смерти

27.03.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1836

Дочь: Ухтомская Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна

Рождение ребёнка
22.03.1837

Сын: Ухтомский Николай Семёнович

Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна

Рождение ребёнка
04.11.1839

Дочь: Фон Штемпель Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна

Рождение ребёнка
24.06.1841

Дочь: Ухтомская Мария Семёновна

Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна

Рождение ребёнка
24.07.1844

Дочь: Ухтомская Вера Семёновна

Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухтомская Фелисата Максимовна

Смерть
27.03.1859
Тухани, Сандовский муниципальный район, Тверская область
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