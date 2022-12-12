Ухтомский Семён Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1799
Дата смерти27.03.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1836
Дочь: Ухтомская Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна
Рождение ребёнка
22.03.1837
Сын: Ухтомский Николай Семёнович
Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна
Рождение ребёнка
04.11.1839
Дочь: Фон Штемпель Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна
Рождение ребёнка
24.06.1841
Дочь: Ухтомская Мария Семёновна
Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна
Рождение ребёнка
24.07.1844
Дочь: Ухтомская Вера Семёновна
Мать ребёнка: Ухтомская Фелисата Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1859
Тухани, Сандовский муниципальный район, Тверская область