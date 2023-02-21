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Фон Штемпель Николай Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1864

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1864

Отец: Фон Штемпель Геннадий Христофорович

Мать: Фон Штемпель Елизавета Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билькевич Марианна Николаевна

Мать ребёнка: Фон Штемпель Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Штемпель Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Фон Штемпель Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Штемпель Ирина Павловна

Смерть
После 1929
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