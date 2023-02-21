Фон Штемпель Николай Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1864
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1864
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билькевич Марианна Николаевна
Мать ребёнка: Фон Штемпель Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Штемпель Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Фон Штемпель Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1929