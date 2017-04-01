Фон Штемпель (Галахова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Штемпель (Галахова) Ирина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

30.04.1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билькевич Марианна Николаевна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Штемпель Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Николай Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Штемпель Николай Геннадьевич

Смерть
30.04.1920
о. Лемнос, Греция
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