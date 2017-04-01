Фон Штемпель (Галахова) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти30.04.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билькевич Марианна Николаевна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Штемпель Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Николай Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1920
о. Лемнос, Греция