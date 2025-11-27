Галахов Павел Александрович
мужской, родился 16.02.1827
умер 17.07.1890
ОтецГалахов Александр Павлович10.09.1802 г.р.
МатьГалахова (Мятлева) Софья ПетровнаОколо 1806 г.р.
Супруги
Галахова (Олферьева) Мария Павловна16.07.1821 г.р.
Галахова (Балугьянская) Мария Александровна23.02.1844 г.р.
Дети
Шениг (Галахова) Мария Павловна17.07.1849 г.р.
Галахов Александр Павлович18.10.1850 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1827
Бракосочетание
05.09.1848
Рождение ребёнка
17.07.1849
Дочь: Шениг (Галахова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Галахова (Олферьева) Мария Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1850
Сын: Галахов Александр Павлович
Мать ребёнка: Галахова (Олферьева) Мария Павловна
Рождение ребёнка
20.05.1853
Дочь: Львова (Галахова) Софья Павловна
Мать ребёнка: Галахова (Олферьева) Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.01.1855
Мать ребёнка: Галахова (Олферьева) Мария Павловна
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кропоткина (Галахова) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Галахова (Балугьянская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Фон Штемпель (Галахова) Ирина Павловна
Мать ребёнка: Галахова (Балугьянская) Мария Александровна
Смерть
17.07.1890