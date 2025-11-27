Галахов Павел Александрович 16.02.1827 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Галахов Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.02.1827

умер 17.07.1890

Отец
Галахов Александр Павлович10.09.1802 г.р.
Мать
Галахова (Мятлева) Софья ПетровнаОколо 1806 г.р.
Супруги
Галахова (Олферьева) Мария Павловна16.07.1821 г.р.
Галахова (Балугьянская) Мария Александровна23.02.1844 г.р.
Дети
Шениг (Галахова) Мария Павловна17.07.1849 г.р.
Галахов Александр Павлович18.10.1850 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1827

Отец: Галахов Александр Павлович

Мать: Галахова (Мятлева) Софья Петровна

Бракосочетание
05.09.1848

Жена: Галахова (Олферьева) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб.. Ф. 19. Оп. 111. Д. 331-2. Л. 137 кадр 32 (Метрические книги Исаакиевского собора).

Рождение ребёнка
17.07.1849

Дочь: Шениг (Галахова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Галахова (Олферьева) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.10.1850

Сын: Галахов Александр Павлович

Мать ребёнка: Галахова (Олферьева) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.05.1853

Дочь: Львова (Галахова) Софья Павловна

Мать ребёнка: Галахова (Олферьева) Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.01.1855

Сын: Галахов Николай Павлович

Мать ребёнка: Галахова (Олферьева) Мария Павловна

Бракосочетание
Около 1863

Жена: Галахова (Балугьянская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кропоткина (Галахова) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Галахова (Балугьянская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Фон Штемпель (Галахова) Ирина Павловна

Мать ребёнка: Галахова (Балугьянская) Мария Александровна

Смерть
17.07.1890

Мы используем куки для улучшения работы сайта.