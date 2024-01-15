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Тестов Андрей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Тестов Михайло Леонтьев

Мать: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анисья Андреева

Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тестов Тихон Андреев

Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина Андреева

Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тестов Федот Андреевич

Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тестов Леонтий Андреев

Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова

Смерть
1825
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