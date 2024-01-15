Тестов Андрей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Тестов Михайло Леонтьев
Мать: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анисья Андреева
Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тестов Тихон Андреев
Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина Андреева
Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Тестова Федосья Филиппова
Смерть
1825