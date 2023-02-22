Тестов Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТестов Тихон

Тестов Тихон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1817 г.р.
1845 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тестов Фёдор Тихонов

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Праскева Тихонова

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Смерть
До 1861
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close