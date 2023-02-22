Тестов Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тестов Фёдор Тихонов
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Праскева Тихонова
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Смерть
До 1861