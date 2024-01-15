Тестова Первая Жена Тихона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова Первая Жена Тихона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тестов Тихон Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестов Тихон Андреев

Смерть
До 1810
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