Тестова Федосья Филиппова
Место рожденияд Макариха
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анисья Андреева
Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тестов Тихон Андреев
Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина Андреева
Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов
Смерть
Неизвестно