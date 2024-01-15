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Тестова Федосья Филиппова

Место рождения

д Макариха

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

д Макариха
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анисья Андреева

Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тестов Тихон Андреев

Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина Андреева

Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тестов Федот Андреевич

Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тестов Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Тестов Андрей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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