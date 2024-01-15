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Тестов Михайло Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Тестов Леонтий Семёнов

Мать: Мавра Никитина

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Тестов Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Тестов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кукаева Аксинья Михайлова

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Тестов Артемий Михайлов

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова

Смерть
1803
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