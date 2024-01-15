Тестов Михайло Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Тестов Леонтий Семёнов
Мать: Мавра Никитина
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кукаева Аксинья Михайлова
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Петрова
Смерть
1803