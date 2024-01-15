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Тестов Артемий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Тестов Михайло Леонтьев

Мать: Тестова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Тестов Феодор Артемьев

Мать ребёнка: Тестова Матрена Гаврилова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тестов Степан Артемьев

Мать ребёнка: Тестова Матрена Гаврилова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Прасковья Артемьева

Мать ребёнка: Тестова Матрена Гаврилова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тестов Назар Артемьев

Мать ребёнка: Тестова Матрена Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Матрена Гаврилова

Смерть
1839
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