Тестов Артемий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Тестов Михайло Леонтьев
Мать: Тестова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Тестова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Тестова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Прасковья Артемьева
Мать ребёнка: Тестова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Тестова Матрена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839