Тестова Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Тестова) Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Тестова) Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кукаева (Тестова) Аксинья Михайлова
Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев
Смерть
1765