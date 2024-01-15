Тестова Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Тестова) Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Тестов Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Тестова) Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев

Рождение ребёнка
1756

Сын: Тестов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кукаева (Тестова) Аксинья Михайлова

Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Тестов Артемий Михайлов

Отец ребёнка: Тестов Михайло Леонтьев

Смерть
1765

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