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Тестова Матрена Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестов Артемий Михайлов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Тестов Феодор Артемьев

Отец ребёнка: Тестов Артемий Михайлов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тестов Степан Артемьев

Отец ребёнка: Тестов Артемий Михайлов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Тестова) Прасковья Артемьева

Отец ребёнка: Тестов Артемий Михайлов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тестов Назар Артемьев

Отец ребёнка: Тестов Артемий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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