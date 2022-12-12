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Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Мать: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Костюченкова-Чернухина Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Костюченков-Чернухин Семен Борисович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Кондрашова Евдокия Борисовна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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