Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Костюченкова-Чернухина Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Костюченков-Чернухин Семен Борисович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Кондрашова Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно