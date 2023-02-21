Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Костюченков-Чернухин Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Костюченков-Чернухин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно