Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Костюченков-Чернухин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Костюченков-Чернухин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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