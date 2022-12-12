Костюченков-Чернухин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченков-Чернухин Алексей Петрович

Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

avatar

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич

Мать: Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Костюченков-Чернухин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Костюченков-Чернухин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Смерть
1822
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close