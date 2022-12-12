Костюченков-Чернухин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1780
Рождение ребёнка
1782
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
1793
Рождение ребёнка
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822