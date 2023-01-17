Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Костюченкова-Чернухина Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Костюченков-Чернухин Семен Борисович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Кондрашова Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков-Чернухин Борис Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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