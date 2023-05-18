Змичеревский Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.04.1868
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
28.09.1870
Дочь: Каролина
Мать ребёнка: Змичеревская Марцеля Адамовна
Рождение ребёнка
23.12.1873
Сын: Змичеревский Адам Семенович
Мать ребёнка: Змичеревская Марцеля Адамовна
Рождение ребёнка
27.08.1878
Дочь: Дыбанина Софья Семеновна
Мать ребёнка: Змичеревская Марцеля Адамовна
Смерть
Неизвестно