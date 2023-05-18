Змичеревский Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗмичеревский Семен

Змичеревский Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1868

Жена: Змичеревская Марцеля Адамовна

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
28.09.1870

Дочь: Каролина

Мать ребёнка: Змичеревская Марцеля Адамовна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.12.1873

Сын: Змичеревский Адам Семенович

Мать ребёнка: Змичеревская Марцеля Адамовна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
27.08.1878

Дочь: Дыбанина Софья Семеновна

Мать ребёнка: Змичеревская Марцеля Адамовна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close