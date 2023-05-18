Змичеревская (Нарницкая) Марцеля Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змичеревская (Нарницкая) Марцеля Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1868

Муж: Змичеревский Семен

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
28.09.1870

Дочь: Каролина

Отец ребёнка: Змичеревский Семен

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.12.1873

Сын: Змичеревский Адам Семенович

Отец ребёнка: Змичеревский Семен

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
27.08.1878

Дочь: Дыбанина Софья Семеновна

Отец ребёнка: Змичеревский Семен

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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