Змичеревская (Нарницкая) Марцеля Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.04.1868
Муж: Змичеревский Семен
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
28.09.1870
Дочь: Каролина
Отец ребёнка: Змичеревский Семен
Рождение ребёнка
23.12.1873
Сын: Змичеревский Адам Семенович
Отец ребёнка: Змичеревский Семен
Рождение ребёнка
27.08.1878
Дочь: Дыбанина Софья Семеновна
Отец ребёнка: Змичеревский Семен
Смерть
Неизвестно