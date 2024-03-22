Змичеревский Адам Семенович
Место рождения
Дата рождения23.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1873
Отец: Змичеревский Семен
Крещение
24.12.1873
Бракосочетание
14.?.1899
Жена: Змичеревская Михалина
Рождение ребёнка
18.08.1900
Сын: Змичеревский Иосиф Адамович
Мать ребёнка: Змичеревская Михалина
Рождение ребёнка
13.09.1905
Сын: Змичеревский Михаил
Мать ребёнка: Змичеревская Михалина
Рождение ребёнка
11.05.1910
Дочь: Нарницкая Мария ?
Мать ребёнка: Змичеревская Михалина
Рождение ребёнка
09.06.1918
Мать ребёнка: Змичеревская Михалина
Смерть
Неизвестно