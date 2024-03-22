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Змичеревский Адам Семенович

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

23.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1873

Отец: Змичеревский Семен

Мать: Змичеревская Марцеля Адамовна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
24.12.1873
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
14.?.1899

Жена: Змичеревская Михалина

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
18.08.1900

Сын: Змичеревский Иосиф Адамович

Мать ребёнка: Змичеревская Михалина

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
13.09.1905

Сын: Змичеревский Михаил

Мать ребёнка: Змичеревская Михалина

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
11.05.1910

Дочь: Нарницкая Мария ?

Мать ребёнка: Змичеревская Михалина

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
09.06.1918

Сын: Змичеревский Станислав

Мать ребёнка: Змичеревская Михалина

Смерть
Неизвестно
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