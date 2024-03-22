Дыбанина (Змичеревская) Софья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбанина (Змичеревская) Софья Семеновна

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

27.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1878

Отец: Змичеревский Семен

Мать: Змичеревская Марцеля Адамовна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
27.08.1878
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
24.?.1899

Муж: Дыбанин Александр Осипович

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Супруг(-а): Александр Осипович Неизвестно
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дыбанин Езуп Александрович

Отец ребёнка: Дыбанин Александр Осипович

Рождение ребёнка
17.10.1901

Дочь: Альбертина Александровна

Отец ребёнка: Дыбанин Александр Осипович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
13.06.1904

Сын: Дыбанин Антон Александрович

Отец ребёнка: Дыбанин Александр Осипович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1911

Сын: Дыбанин Александр Александрович

Отец ребёнка: Дыбанин Александр Осипович

Смерть
Неизвестно
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