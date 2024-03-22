Дыбанина (Змичеревская) Софья Семеновна
Место рождения
Дата рождения27.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1878
Отец: Змичеревский Семен
Крещение
27.08.1878
Бракосочетание
24.?.1899
Супруг(-а): Александр Осипович Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дыбанин Езуп Александрович
Отец ребёнка: Дыбанин Александр Осипович
Рождение ребёнка
17.10.1901
Дочь: Альбертина Александровна
Отец ребёнка: Дыбанин Александр Осипович
Рождение ребёнка
13.06.1904
Сын: Дыбанин Антон Александрович
Отец ребёнка: Дыбанин Александр Осипович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дыбанин Александр Александрович
Отец ребёнка: Дыбанин Александр Осипович
Смерть
Неизвестно