Козич Сергей Маркович
Место рождения
Дата рождения22.09.1914
Дата смерти16.09.1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1914
Отец: Козич Марк
Мать: Козич Эмилия
Рождение ребёнка
12.10.1947
Дочь: Артюшенко Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козич Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рафальская Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козич Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козич Эльфрида Карловна
Смерть
16.09.1993