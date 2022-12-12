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Козич Сергей Маркович

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Место рождения

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

22.09.1914

Дата смерти

16.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1914

Отец: Козич Марк

Мать: Козич Эмилия

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.10.1947

Дочь: Артюшенко Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козич Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козич Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рафальская Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козич Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Козич Эльфрида Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козич Эльфрида Карловна

Смерть
16.09.1993
Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
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