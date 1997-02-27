Козич (Бригге) Эльфрида Карловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1919
Дата смерти27.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1947
Дочь: Артюшенко Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козич Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рафальская Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козич Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1997