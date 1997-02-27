Козич (Бригге) Эльфрида Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козич (Бригге) Эльфрида Карловна

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Место рождения

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

27.02.1997

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.10.1947

Дочь: Артюшенко Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козич Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козич Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рафальская Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козич Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Козич Сергей Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козич Сергей Маркович

Смерть
27.02.1997
Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
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