Козич Марк
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Козич Павел Маркович
Мать ребёнка: Козич Эмилия
Рождение ребёнка
22.09.1914
Мать ребёнка: Козич Эмилия
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Козич Эмилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козич Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филонова Зоня Марковна
Мать ребёнка: Козич Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Надежда Марковна
Мать ребёнка: Козич Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цейко Анна Марковна
Мать ребёнка: Козич Эмилия
Смерть
Неизвестно