Козич Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозич Марк

Козич Марк

avatar

Место рождения

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Козич Павел Маркович

Мать ребёнка: Козич Эмилия

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.09.1914

Сын: Козич Сергей Маркович

Мать ребёнка: Козич Эмилия

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Козич Владимир Маркович

Мать ребёнка: Козич Эмилия

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козич Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филонова Зоня Марковна

Мать ребёнка: Козич Эмилия

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Надежда Марковна

Мать ребёнка: Козич Эмилия

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цейко Анна Марковна

Мать ребёнка: Козич Эмилия

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close