Козич Эмилия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Козич Павел Маркович
Отец ребёнка: Козич Марк
Рождение ребёнка
22.09.1914
Отец ребёнка: Козич Марк
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Козич Марк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козич Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филонова Зоня Марковна
Отец ребёнка: Козич Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Надежда Марковна
Отец ребёнка: Козич Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цейко Анна Марковна
Отец ребёнка: Козич Марк
Смерть
Неизвестно