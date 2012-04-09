Подымов Юрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымов Юрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

09.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Подымов Егор Иванович

Мать: Подымова (Волкова) Анна Яковлевна

Бракосочетание
11.08.1953

Жена: Подымова (Буянова) Нина Даниловна

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подымова (Буянова) Нина Даниловна

Смерть
09.04.2012
Похороны
Неизвестно

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