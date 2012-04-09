Подымов Юрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти09.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Бракосочетание
11.08.1953
Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подымова (Буянова) Нина Даниловна
Смерть
09.04.2012
Похороны
Неизвестно