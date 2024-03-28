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Подымов Егор Иванович

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.04.1897

Дата смерти

02.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897

Отец: Подымов Иван Игнатьевич

Мать: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1924

Дочь: Есакова (Подымова) Нина Егоровна

Мать ребёнка: Подымова (Волкова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.08.1933

Сын: Подымов Юрий Егорович

Мать ребёнка: Подымова (Волкова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
27.11.1937

Дочь: (Подымова) Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Подымова (Волкова) Анна Яковлевна

Смерть
02.03.1968
Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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