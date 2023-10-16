Подымова (Буянова) Нина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова (Буянова) Нина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1935

Дата смерти

16.10.2023

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1935

Отец: Буянов Даниил Егорович

Мать: Буянова (Генералова) Матрона Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.08.1953

Муж: Подымов Юрий Егорович

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подымов Юрий Егорович

Смерть
16.10.2023

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