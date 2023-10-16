Подымова (Буянова) Нина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1935
Дата смерти16.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1935
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.08.1953
Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подымов Юрий Егорович
Смерть
16.10.2023