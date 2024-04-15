Пономарев Матвей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Матвей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Пономарев Ефим Иванович

Мать: Пономарева Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василиса Матвеевна

Мать ребёнка: Пономарева Палагея Савиновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пономарев Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Пономарева Палагея Савиновна

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Пономарева Палагея Савиновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пономарев Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Пономарева Палагея Савиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Палагея Савиновна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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