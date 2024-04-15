Пономарев Матвей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василиса Матвеевна
Мать ребёнка: Пономарева Палагея Савиновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пономарев Федор Матвеевич
Мать ребёнка: Пономарева Палагея Савиновна
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Пономарева Палагея Савиновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пономарев Павел Матвеевич
Мать ребёнка: Пономарева Палагея Савиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно