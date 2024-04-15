Пономарева Степанида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Палагея Ефимовна
Отец ребёнка: Пономарев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пономарев Матвей Ефимович
Отец ребёнка: Пономарев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Пономарев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аграфена ? Ефимовна
Отец ребёнка: Пономарев Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно