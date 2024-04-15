Пономарева Степанида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Степанида Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Палагея Ефимовна

Отец ребёнка: Пономарев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пономарев Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Пономарев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пономарев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Пономарев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аграфена ? Ефимовна

Отец ребёнка: Пономарев Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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