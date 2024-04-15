Пономарев Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пономарев Василий Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пономарев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно