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Пономарев Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пономарев Ефим Иванович

Мать: Пономарева Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пономарев Василий Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пономарев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Наталия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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